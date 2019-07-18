В правительстве Польши предостерегли от использования российского приложения FaceApp

В министерстве цифровизации Польши предостерегают от использования российского мобильного приложения FaceApp, которое позволяет пользователям увидеть, как они будут выглядеть в пожилом возрасте.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN 24, с предостережением выступил директор департамента управления данными в министерстве Мацей Кавецкий.

Читайте также Скандал с Cambridge Analytica: в Италии Facebook оштрафовали на 1 млн евро

"Действительно желание узнать, как мы будем выглядеть за 50 лет, является настолько ценным, чтобы продавать за него все наши данные в телефоне?! Мы соглашаемся на это, устанавливая FaceApp. Приложение из России... Опыт CambridgeAnalytica ничему нас не научил", - отметил Кавецкий в среду.

Он добавил, что пользуясь приложением, люди предоставляют полный доступ к своему телефону и к установке других данных из сети.

Читайте также Британия оштрафует Facebook на 0 тысяч за скандал с Cambridge Analytica

Кавецкий подчеркнул, что в России ранее создали приложение FindFace, которое позволяло сделать фото и получать данные об этом лице в социальной сети ВКонтакте, а антивирусная программа Kaspersky помогала российским спецслужбам, похищая данные с компьютеров.

Он сообщил, что министерство цифровизации осуществит соответствующие юридические шаги в отношении этого мобильного приложения.

Напомним, сенатор-демократ Чак Шумер обратился в Федеральную комиссию по торговле и ФБР с просьбой провести расследование по поводу возможной угрозы национальной безопасности со стороны популярного приложения FaceApp.