Венесуела: Європарламент вимагає додаткових санкцій проти режиму Мадуро

Європейський парламент прийняв резолюцію про ситуацію в Венесуелі, закликавши прийняти додаткові санкції щодо державних органів, відповідальних за порушення прав людини і репресії.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна резолюція розміщена на сайті ЄП.

"Відповідно до останньої доповіді Верховного комісара ООН з прав людини, члени Європарламенту покладають пряму відповідальність за невибіркове застосування насильства для придушення процесу демократичного переходу і відновлення правопорядку в Венесуелі на Ніколаса Мадуро, а також на збройні сили і сили розвідки, які служать його незаконному режиму", - йдеться в резолюції.

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У резолюції, прийнятій 455 голосами проти 85, євродепутати знову заявляють про свою повну підтримку "законному виконувачу обов'язків президента Хуану Гуайдо".

Депутати також закликають Раду ЄС вжити додаткові санкції проти оточення Мадуро. "Влада ЄС повинні обмежити пересування цих осіб, заморозити їх активи і призупинити видачу віз, а також їх найближчих родичів", - йдеться в резолюції.

Європарламент прийняв резолюцію щодо Венесуели вже в третій раз в цьому році.

Нагадаємо, 23 січня у Венесуелі розпочалися масові протести проти президента Ніколаса Мадуро. Голова Національної асамблеї Венесуели Гуайдо на тлі конституційної і економічної кризи оголосив себе тимчасовим президентом країни і приніс присягу. Він заявив, що Мадуро, який в травні оголосив про свою перемогу на президентських виборах, не здатний виконувати обов'язки глави держави, і пообіцяв провести в країні дострокові вибори.

Упродовж кількох тижнів чимало країн, зокрема США й ЄС, визнали Гуайдо як тимчасового президента Венесуели.