В Берлине каждые четыре минуты штрафуют нарушителей на электроскутерах

В Германии массово штрафуют за нарушение правил пользователей электрических скутеров, которым месяц назад разрешили ездить по дорогам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

Министр транспорта Андреас Шойер заявил, что полиция и местные власти должны штрафовать пьяных на скутерах и тех, кто ездит на них по тротуарам или пешеходным зонам.

С 15 июня около 10 000 скутеров доступны в аренду во всех городах Германии, включая Берлин, Гамбург, Мюнхен и Кельн.

В Берлине, где скутеры популярны среди туристов, семь человек получили травмы за последние недели. Глава центрального берлинского района Митте Стефан фон Дассель сказал, что скутеры наводняют город, и что в ходе недавних проверок водителям скутеров каждые четыре минуты выписывался штраф.

Для катания на скутерах не требуется шлем или водительские права. Пользователю должно быть не менее 14 лет, и необходимо держаться велосипедных дорожек, хотя можно использовать дороги там, где нет дорожек. Максимально допустимая скорость составляет 20 км/ч.

Шойер направил в Ассоциацию городов Германии письмо с настоятельным призывом использовать штрафы для наказания нарушителей правил, в частности тех, кто ездит под воздействием алкоголя, за что налагается штраф в размере 500 евро.

В Мюнхене, где в аренду сдаются 4000 скутеров, полиция поймала 98 пьяных за первые четыре недели. Один из них врезался в полицейскую машину и был задержан при попытке скрыться на скутере.

Полиция Берлина заявила, что во время четырехчасовой проверки во вторник было совершено 60 нарушений правил дорожного движения с участием скутеров.

"На наш взгляд, запуск электроскутеров в Германии проходит не особенно хорошо", - сказала Юлия Фоманн из Немецкого совета по безопасности дорожного движения.