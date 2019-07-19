Суд зменшив часткову відповідальність Нідерландів за вбивства мусульман у Сребрениці

Верховний суд Нідерландів постановив, що держава несе 10-відсоткову відповідальність за загибель 350 мусульман, що знаходилися на голландській базі в Потокарі після падіння Сребрениці в липні 1995 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Ці 350 осіб перебували серед 5000 боснійських мусульман, які втекли на голландську базу. На думку Верховного суду, голландські миротворці знали, що мусульманам загрожує реальна небезпека жорстокого поводження і смерті, і тому повинні були запропонувати їм вибір залишитися на території комплексу. Відіславши цих людей, голландські солдати ООН позбавили їх можливості триматися подалі від боснійських сербів.

Раніше суд нижчої інстанції постановив, що відповідальність Нідерландів складала 30%, однак Верховний суд заявив, що така оцінка є зависокою. На думку Верховного суду, боснійські серби, ймовірно, знали, що на базі перебувають біженці чоловічої статі і мали всі засоби для їх затримання. Судді зазначили, що голландський батальйон не зміг би завадити боснійським сербам, якби ті вирішили так вчинити, через легке озброєння.

Однак, на думку суду, держава несе 10-відсоткову відповідальність і повинна відшкодувати 10% шкоди родичам загиблих.

Як відомо, у липні 1995 року загони боснійських сербів увійшли в Сребреницю, оголошену Радбезом ООН "зоною безпеки".

Практично не зустрівши опору з боку легкоозброєних голландських військовослужбовців з числа "блакитних касок" ООН, війська сербського генерала Ратко Младича влаштували в місті розправу над мусульманським населенням.

В результаті були викрадено і вбито близько 8000 осіб, переважно чоловіків та юнаків.