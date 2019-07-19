Суд уменьшил частичную ответственность Нидерландов за убийства мусульман в Сребренице

Верховный суд Нидерландов постановил, что государство несет 10-процентную ответственность за гибель 350 мусульман, находившихся на голландской базе в Потокаре после падения Сребреницы в июле 1995 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Эти 350 человек находились среди 5000 боснийских мусульман, бежавших на голландскую базу. По мнению Верховного суда, голландские миротворцы знали, что мусульманам грозит реальная опасность жестокого обращения и смерти, и поэтому должны были предложить им выбор остаться на территории комплекса. Отослав этих людей, голландские солдаты ООН лишили их возможности держаться подальше от боснийских сербов.

Ранее суд низшей инстанции постановил, что ответственность Нидерландов составляла 30%, однако Верховный суд заявил, что такая оценка является слишком высокой. По мнению Верховного суда, боснийские сербы, вероятно, знали, что на базе находятся беженцы мужского пола и имели все средства для их задержания. Судьи отметили, что голландский батальон не смог бы помешать боснийским сербам, если бы те решили так поступить, через легкое вооружение.

Однако, по мнению суда, государство несет 10-процентную ответственность и должен возместить 10% вреда родственникам погибших.

Как известно, в июле 1995 года отряды боснийских сербов вошли в Сребреницу, объявленную Совбезом ООН "зоной безопасности".

Практически не встретив сопротивления со стороны легковооруженных голландских военнослужащих из числа "голубых касок" ООН, войска сербского генерала Ратко Младича устроили в городе расправу над мусульманским населением.

В результате были похищены и убиты около 8000 человек, преимущественно мужчин и юношей.