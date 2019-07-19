Меркель: Росія підтримує праві партії в Європі

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель висловила занепокоєння з приводу підтримки Росією правих популістських партій у Європі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Голову німецького уряду попросили прокоментувати справу проти помічника віцепрем'єра Італії, якого підозрюють у спробі отримати нелегальне фінансування з Росії для ультраправої урядової партії "Ліга".

Меркель дистанціювалася, підкресливши, що розслідування цього випадку - справа італійців. Проте вона додала: "Ми неодноразово бачили, що праві популістські партії отримують підтримку від Росії, це викликає занепокоєння".

Вона також зазначила, що хотіла б добрих відносин з Москвою, проте "потрібно бачити дійсність. І дійсність є іншою, ніж би хотілося".

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Нагадаємо, італійський євродепутат Карло Календа заявив, що група Прогресивний альянс соціалістів і демократів (S&D) запропонує створити спеціальну парламентську комісію задля вивчення того, чи існував зовнішній вплив, зокрема російський, на вибори в ЄС у травні.