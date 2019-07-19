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Меркель: Россия поддерживает правые партии в Европе

Пятница, 19 июля 2019, 14:25

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила обеспокоенность по поводу поддержки Россией правых популистских партий в Европе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Председателя немецкого правительства попросили прокомментировать дело против помощника вице-премьера Италии, которого подозревают в попытке получить нелегальное финансирование из России для ультраправой правящей партии "Лига".

Меркель дистанцировалась, подчеркнув, что расследование этого случая - дело итальянцев. Однако она добавила: "Мы неоднократно видели, что правые популистские партии получают поддержку от России, это вызывает беспокойство".

Она также отметила, что хотела бы хороших отношений с Москвой, однако "нужно видеть действительность. И действительность иная, чем хотелось бы".

Напомним, итальянский евродепутат Карло Календа заявил, что группа Прогрессивный альянс социалистов и демократов (S&D) предложит создать специальную парламентскую комиссию для изучения того, существовало ли внешнее влияние, в частности российское, на выборы в ЕС в мае.

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