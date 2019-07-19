Більшість німців підтримують підвищення цін на авіаквитки

Більшість німців підтримують здорожчання авіаперельотів з метою кращого захисту клімату.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать результати репрезентативного опитування на замовлення видання Die Welt.

Міністр з питань довкілля Свенья Шульце проводить кампанію за підвищення вартості польотів з метою захисту клімату.

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63% опитаних німців виступають за те, щоб держава забезпечувала зростання тарифів для захисту клімату.

Найбільш виразними прихильниками ініціативи є виборці "зелених" (86%), соціал-демократів (78%) і лівих (69%). Близько половини прихильників блоку ХДС/ХСС висловлюються за, у той час як близько 39% - проти.

Категорично проти — прихильники вільних демократів (51%) і "Альтернативи для Німеччини" (63%).

"Я вважаю, що повітряний рух також має нести витрати на викиди парникових газів, і що це має бути відображено в тарифах на авіаквитки", - заявляє міністр Шульце.

Вона хоче наслідувати приклад французів, які планують стягувати екологічний податок від 1,50 до 18 євро на авіаквитки з 2020 року.