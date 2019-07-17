Франція хоче відповідати за економічний блок або клімат у новій Єврокомісії

Франція очікує, що в новому складі Єврокомісії її кандидат отримає "сильну економічну посаду", пов’язану або з торгівлею, або з наглядом за кліматичною політикою.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в середу агентству Reuters стало відомо від представника уряду Франції.

Після призначення новим президентом Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повинна сформувати новий склад комісії. Кожна європейська країна боротиметься за найвпливовіші портфелі.

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Дискусії про призначення в комісії нового президента почнуться протягом декількох днів, заявив французький чиновник, який говорив на умовах анонімності.

"Ми сказали, що хотіли б, аби вони відображали два наші головні політичні пріоритети", - додав чиновник, навівши як приклад клімат і торгівлю.

Європейський парламент проголосував за призначення міністра оборони Німеччини Урсули фон дер Ляєн на посаду президента Європейської комісії 16 липня.

Детальніше про нову главу комісії читайте на сайті "Європейської правди": "Жорстка розмова з Росією та армія ЄС: чого чекати від нової очільниці Єврокомісії".