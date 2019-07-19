Большинство немцев поддерживают повышение цен на авиабилеты

Большинство немцев поддерживают повышение цен на авиаперелеты с целью лучшей защиты климата.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты репрезентативного опроса по заказу издания Die Welt.

Министр по вопросам окружающей среды Свенья Шульце проводит кампанию за повышение стоимости полетов с целью защиты климата.

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63% опрошенных немцев выступают за то, чтобы государство обеспечивало рост тарифов для защиты климата.

Наиболее выразительными сторонниками инициативы являются избиратели "зеленых" (86%), социал-демократов (78%) и левых (69%). Около половины сторонников блока ХДС/ХСС высказываются за, в то время как около 39% - против.

Категорически против — сторонники свободных демократов (51%) и "Альтернативы для Германии" (63%).

"Я считаю, что воздушное движение также должно нести расходы на выбросы парниковых газов, и это должно быть отражено в тарифах на авиабилеты", - заявляет министр Шульце.

Она хочет последовать примеру французов, которые планируют взимать экологический налог от 1,50 до 18 евро на авиабилеты с 2020 года.