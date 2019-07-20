Ватикан відкрив осуарії в пошуку зниклих тіл

Експерти з криміналістики 20 липня дістали кістки з двох осуаріїв (вмістилищ, де зберігають мощі) у стінах Ватикану в рамках розслідування, спрямованого на розкриття справи дівчини, яка зникла 1983 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Після отримання анонімного листа Ватикан на початку цього місяця відкрив дві гробниці на крихітному Тевтонському кладовищі - там сподівалися знайти тіло Емануели Орланді, дочки ватиканського службовця.

Натомість експерти зіткнулися з новою таємницею, коли нічого не було знайдено, навіть кісток двох німецьких принцес XIX століття, які мали бути поховані.

Після цього, в результаті додаткових пошуків, було виявлено два осуарії, розташовані під тротуаром в районі Папського Тевтонського коледжу, прикриті люком.

Церковні чиновники вважають, що залишки принцеси Софі фон Гогенлохе, яка померла 1836 року, і принцеси Карлотти Федеріки Мекленбурзької, яка померла 1840 року, могли бути переміщені в ході робіт на кладовищі у XIX або XX столітті і не повернуті назад у своє первісне місце.

Ватикан не спекулював про те, чиї кістки могли бути витягнуті з осуаріїв в суботу, кажучи лише, що тепер вони будуть проаналізовані, щоб спробувати встановити їхню ідентичність.

Серед присутніх при відкритті люка був представник родини Орланді.

Сім'я Орланді отримала анонімний лист раніше цього року, який вказував, що тіло Емануели може бути сховане на Тевтонському кладовищі, біля статуї ангела, що тримає книгу з написом "Спочивай з миром".

Орланді була дочкою члена поліції Ватикану, і останній раз її бачили, як вона йшла з уроку музики. Протягом десятиліть були різні теорії про те, хто її викрав і чому так і не знайшли її тіло.

Протягом багатьох років справа Орланді була пов'язана з численними версіями, починаючи від спроби вбити Папу Іоанна Павла II до фінансового скандалу банку Ватикану та кримінального злочину в Римі.

У жовтні минулого року про цю справу знову заговорили через фрагменти кісток, які були виявлені під час реконструкції над прибудовою до посольства Ватикану.

Аналіз останків пізніше показав, що вони датовані раніше 1964 року і належали чоловікові.

Однак у листопаді поліція провела новий огляд в будівлі посольства Святого Престолу в Римі та виявила нові елементи людських останків.