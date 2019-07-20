Ватикан открыл оссуарии в поиске пропавших тел

Эксперты по криминалистике 20 июля получили кости с двух оссуариев (вместилищ, где хранят мощи) в стенах Ватикана в рамках расследования, направленного на раскрытие дела девушки, исчезнувшей в 1983 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

После получения анонимного письма Ватикан в начале этого месяца открыл две гробницы на крошечном Тевтонском кладбище - там надеялись найти тело Эмануэлы Орланди, дочери ватиканского служащего.

Вместе с тем эксперты столкнулись с новой тайной, когда ничего не было найдено, даже костей двух немецких принцесс XIX века, которые должны были быть там похоронены.

После этого, в результате дополнительных поисков было обнаружено два оссуария, расположенных под тротуаром в районе Папского Тевтонского колледжа, прикрытые люком.

Церковные чиновники считают, что остатки принцессы Софи фон Гогенлохе, которая умерла в 1836 году, и принцессы Карлотты Федерики Мекленбургской, которая умерла в 1840 году, могли быть перемещены в ходе работ на кладбище в XIX или XX веке и не возвращены обратно на свое первоначальное место.

Ватикан не спекулировал о том, чьи кости могли быть извлечены из оссуариев в субботу, говоря лишь, что теперь они будут проанализированы, чтобы попытаться установить их идентичность.

Среди присутствовавших при открытии люка был представитель семьи Орланди.

Семья Орланди получила анонимное письмо ранее в этом году, которое указывало, что тело Эмануэлы может быть спрятано на Тевтонском кладбище, возле статуи ангела, держащего книгу с надписью "Покойся с миром".

Орланди была дочерью сотрудника полиции Ватикана, и последний раз ее видели, как она шла с урока музыки. В течение десятилетий были различные теории о том, кто ее похитил и почему так и не нашли ее тело.

В течение многих лет дело Орланди было связано с многочисленными версиями, начиная от попытки убить папу Иоанна Павла II до финансового скандала с банком Ватикана и уголовного преступления в Риме.

В октябре прошлого года об этом деле снова заговорили из-за фрагментов костей, которые были обнаружены во время реконструкции над пристройкой в ​​посольство Ватикана.

Анализ останков позже показал, что они датированы раньше 1964 года и принадлежали мужчине.

Однако в ноябре полиция провела новый осмотр в здании посольства Святого Престола в Риме и обнаружила новые элементы человеческих останков.