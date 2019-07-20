Прем'єр Швеції відповів Трампу щодо арешту репера: поблажок не буде
Прем'єр-міністр Швеції сказав, що буде радий поспілкуватися з президентом США Дональдом Трампом про арешт репера A$AP Rocky, але він "не може і не буде намагатися впливати на прокуратуру або суди".
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.
Трамп написав у п'ятницю, що закликає прем'єр-міністра Стефана Льовена "дізнатися, що ми можемо зробити, щоб допомогти А$AP Rocky".
Rocky утримують в Швеції вже протягом декількох тижнів, оскільки поліція розслідує його передбачувану участь у бійці.
Перша леді Меланія Трамп і знаменитості, зокрема Каньє Вест, закликали Трампа втрутитися.
Шведський лідер заявив, що він знає, що Трамп "має особистий інтерес до справи".
Льовен назвав бажання Трампа провести розмову "безперечно позитивним" і сказав: "Я поясню, що шведська судова система є незалежною. У Швеції всі рівні перед законом, і це стосується відвідувачів з інших країн".