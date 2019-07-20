Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Выборы в Раду: украинцы завершили голосование на первом зарубежном участке

НАТО призвало Иран освободить захваченные британские корабли

Украинцы за рубежом голосуют на досрочных выборах в парламент

Орбан стремится создать анклав на Закарпатье - МИД Украины






Премьер Швеции ответил Трампу об аресте рэпера: поблажек не будет

Суббота, 20 июля 2019, 16:26

Премьер-министр Швеции сказал, что будет рад пообщаться с президентом США Дональдом Трампом об аресте рэпера A$AP Rocky, но он "не может и не будет пытаться влиять на прокуратуру или суды".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Трамп написал в пятницу, что призывает премьер-министра Стефана Левена "узнать, что мы можем сделать, чтобы помочь А$AP Rocky".

Rocky удерживают в Швеции уже в течение нескольких недель, поскольку полиция расследует его предполагаемое участие в драке.

Первая леди Мелания Трамп и знаменитости, в частности Канье Уэст, призвали Трампа вмешаться.

Читайте также
Швеция не может дать разрешение на проживание украинке, потерявшей ногу из-за теракта - министр

Шведский лидер заявил, что он знает, что Трамп "имеет личный интерес к делу".

Левен назвал желание Трампа поговорить "бесспорно положительным" и сказал: "Я объясню, что шведская судебная система является независимой. В Швеции все равны перед законом, и это касается посетителей из других стран".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua