Премьер Швеции ответил Трампу об аресте рэпера: поблажек не будет

Премьер-министр Швеции сказал, что будет рад пообщаться с президентом США Дональдом Трампом об аресте рэпера A$AP Rocky, но он "не может и не будет пытаться влиять на прокуратуру или суды".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Трамп написал в пятницу, что призывает премьер-министра Стефана Левена "узнать, что мы можем сделать, чтобы помочь А$AP Rocky".

Rocky удерживают в Швеции уже в течение нескольких недель, поскольку полиция расследует его предполагаемое участие в драке.

Первая леди Мелания Трамп и знаменитости, в частности Канье Уэст, призвали Трампа вмешаться.

Шведский лидер заявил, что он знает, что Трамп "имеет личный интерес к делу".

Левен назвал желание Трампа поговорить "бесспорно положительным" и сказал: "Я объясню, что шведская судебная система является независимой. В Швеции все равны перед законом, и это касается посетителей из других стран".