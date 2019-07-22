Словенія перекидає військових на кордон з Італією

Словенія надішле армійців на кордон із Італією для допомоги поліції у протидії нелегальній міграції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Vijesti.

У словенському Міністерстві оборони заявили, що з 22 липня 35 військовослужбовців допомагатимуть контролювати кордон із застосуванням, зокрема, бронетехніки.

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Кордон між Словенією та Італією з 1 липня почали контролювати змішані словенсько-італійські поліцейські патрулі.

Цьогоріч у Словенії заарештували 5000 нелегальних мігрантів, половину з яких повернули до Хорватії, а також затримали близько 130 торговців людьми.

Словенія вирішила розмістити більше поліції і армію на "зеленому" кордоні з Хорватією після збільшення потоку мігрантів.