Словенія перекидає військових на кордон з Італією
Понеділок, 22 липня 2019, 10:20
Словенія надішле армійців на кордон із Італією для допомоги поліції у протидії нелегальній міграції.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Vijesti.
У словенському Міністерстві оборони заявили, що з 22 липня 35 військовослужбовців допомагатимуть контролювати кордон із застосуванням, зокрема, бронетехніки.
Кордон між Словенією та Італією з 1 липня почали контролювати змішані словенсько-італійські поліцейські патрулі.
Цьогоріч у Словенії заарештували 5000 нелегальних мігрантів, половину з яких повернули до Хорватії, а також затримали близько 130 торговців людьми.
Словенія вирішила розмістити більше поліції і армію на "зеленому" кордоні з Хорватією після збільшення потоку мігрантів.
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