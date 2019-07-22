Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В ЕС рассказали, чего ждут от новой ВР, и посоветовали не объявлять досрочные местные выборы

Послы G7 считают выборы конкурентными

Чехия: белорусу, воевавшему против Украины, грозит 15 лет за терроризм

Успех и ответственность Зеленского: у президента Польши оценили выборы в Украине






Словения перебрасывает военных на границу с Италией

Понедельник, 22 июля 2019, 10:20

Словения направит армейцев на границу с Италией для помощи полиции в противодействии нелегальной миграции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Vijesti.

В словенском Министерстве обороны заявили, что с 22 июля 35 военнослужащих будут помогать контролировать границу с применением, в частности, бронетехники.

Границу между Словенией и Италией с 1 июля начали контролировать смешанные словенско-итальянские полицейские патрули.

В этом году в Словении арестовали 5000 нелегальных мигрантов, половину из которых вернули в Хорватию, а также задержали около 130 торговцев людьми.

Словения решила разместить больше полиции и армии на "зеленой" границе с Хорватией после увеличения потока мигрантов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
мигранты Словения Италия
powered by lun.ua