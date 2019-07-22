Словения перебрасывает военных на границу с Италией

Словения направит армейцев на границу с Италией для помощи полиции в противодействии нелегальной миграции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Vijesti.

В словенском Министерстве обороны заявили, что с 22 июля 35 военнослужащих будут помогать контролировать границу с применением, в частности, бронетехники.

Границу между Словенией и Италией с 1 июля начали контролировать смешанные словенско-итальянские полицейские патрули.

В этом году в Словении арестовали 5000 нелегальных мигрантов, половину из которых вернули в Хорватию, а также задержали около 130 торговцев людьми.

Словения решила разместить больше полиции и армии на "зеленой" границе с Хорватией после увеличения потока мигрантов.