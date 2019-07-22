Словения перебрасывает военных на границу с Италией
Понедельник, 22 июля 2019, 10:20
Словения направит армейцев на границу с Италией для помощи полиции в противодействии нелегальной миграции.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Vijesti.
В словенском Министерстве обороны заявили, что с 22 июля 35 военнослужащих будут помогать контролировать границу с применением, в частности, бронетехники.
Границу между Словенией и Италией с 1 июля начали контролировать смешанные словенско-итальянские полицейские патрули.
В этом году в Словении арестовали 5000 нелегальных мигрантов, половину из которых вернули в Хорватию, а также задержали около 130 торговцев людьми.
Словения решила разместить больше полиции и армии на "зеленой" границе с Хорватией после увеличения потока мигрантов.
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