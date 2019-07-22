Авіаудари РФ по місту в Сирії вбили щонайменше 20 осіб - повстанці

Щонайменше 20 осіб загинули внаслідок повітряних ударів по популярному ринку та житлових кварталах одного з головних міст під контролем повстанців на північному заході Сирії.

Про це агентству Reuters розповіли рятувальники й місцеві, повідомляє "Європейська правда".

Атаки, які, як вважають, здійснили сирійські або російські літаки, були націлені на Маарат аль-Нуман, густонаселене місто на півдні провінції Ідліб. Повідомляється про десятки постраждалих та руйнування.

"Тіла лежать на вулицях. Нехай бог помститься Путіну і Асаду за їхні злочини", - сказав Абдул Рахман аль-Ясер, рятувальник з цивільної оборони Ідліба, який шукав тіла під завалами.

Жваві ринки та житлові райони часто ставали мішенями у ході кампанії, яку проводять Росія та Сирія з кінця квітня.

Як пише турецьке державне агентство Anadolu, авіація Росії і режиму Башара Асада завдала ударів по населених пунктах Маарат аль-Нуман, Бидама, Кенббіне і селище Тель-Менніш в провінції Ідліб.

Як повідомляють джерела в збройній опозиції, удари по Маарат аль-Нуману завдали ВКС Росії.

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Російські літаки 26 квітня приєдналися до сирійської армії у найбільшому наступі на частини провінції Ідліб, що перебуває в руках повстанців, і прилеглих північних районах Хами. Досі наступ не досяг великих успіхів.

На початку червня міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch звинуватила сирійсько-російський військовий альянс у використанні "коктейлю із забороненої та змішаної зброї" для атак на мирних мешканців північно-західної частини Сирії.

Після низки випадків бомбардувань медичних закладів у Сирії координатор з гуманітарної допомоги ООН заявив 25 червня, що попросив Росію надати детальну інформацію про те, як вона використовує надані їй координати розташування лікарень в країні.

На початку липня Сирійська мережа з прав людини (SNHR), яка підраховує жертви та інформує різні агенції ООН, заявила, що серед 544 цивільних осіб, загиблих у сотнях атак, здійснених російськими літаками та сирійською армією, було 130 дітей. Ще 2117 людей отримали поранення. З тих пір ця цифра зросла.