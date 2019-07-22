Авиаудары РФ по городу в Сирии убили по меньшей мере 20 человек - повстанцы

По меньшей мере 20 человек погибли в результате воздушных ударов по популярному рынку и жилым кварталам одного из главных городов под контролем повстанцев на северо-западе Сирии.

Об этом агентству Reuters рассказали спасатели и местные жители, сообщает "Европейская правда".

Атаки, которые, как полагают, совершили сирийские или российские самолеты, были нацелены на Маарат аль-Нуман, густонаселенный город на юге провинции Идлиб. Сообщается о десятках пострадавших и разрушения.

"Тела лежат на улицах. Пусть бог призыв Путина и Асаду за их преступления", - сказал Абдул Рахман аль-Ясер, спасатель из гражданской обороны Идлиба, который искал тела под завалами.

Оживленные рынки и жилые районы часто становились мишенями в ходе кампании, которую проводят Россия и Сирия с конца апреля.

Как пишет турецкое государственное агентство Anadolu, авиация России и режима Башара Асада нанесла удары по населенным пунктам Маарат аль-Нуман, Быдама, Кенббине и поселку Тель-Менниш в провинции Идлиб.

Как сообщают источники в вооруженной оппозиции, удары по Маарат аль-Нуману нанесли ВКС России.

Российские самолеты 26 апреля присоединились к сирийской армии в самом наступлении на части провинции Идлиб, что находится в руках повстанцев, и прилегающих северных районах Хамы. До сих пор наступление не достигло больших успехов.

В начале июня международная правозащитная организация Human Rights Watch обвинила сирийско-российский военный альянс в использовании "коктейля из запрещенного и смешанного оружия" для атак на мирных жителей северо-западной части Сирии.

После ряда случаев бомбардировок медицинских учреждений в Сирии координатор по гуманитарной помощи ООН заявил 25 июня, что попросил Россию предоставить подробную информацию о том, как она использует предоставленные ему координаты расположения больниц в стране.

В начале июля Сирийская сеть по правам человека (SNHR), которая подсчитывает жертвы и информирует различные агентства ООН, заявила, что среди 544 гражданских лиц, погибших в сотнях атак, осуществленных российскими самолетами и сирийской армией, было 130 детей. Еще 2117 человек получили ранения. С тех пор эта цифра возросла.