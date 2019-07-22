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Кількість постраждалих від лісових пожеж у Португалії зросла до 31

Понеділок, 22 липня 2019, 16:42

Понад 1000 пожежників в понеділок залучені у гасінні лісових пожеж у Португалії, які тривають третій день, кількість постраждалих зросла до 31 особи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Близько 90% площі пожежі в районі Каштелу-Бранкуна північний схід від Лісабона було взято під контроль під час більш прохолодних нічних температур.

Але влада заявила про очікування підвищення температури і збільшення швидкості вітру у другій половині дня.

Загалом в результаті пожеж, які тривають вже третій день, постраждала 31 людина.

Португальське агентство цивільного захисту заявило, що для боротьби з вогнем були розгорнуті 321 автомобіль і вісім літаків для скидання води.

Поліція розпочала розслідування щодо можливого навмисного підпалу.

Нагадаємо, пожежі спалахнули в суботу в районі Каштелу-Бранку, за 200 км на північний схід від столиці Лісабона.

У неділю п'ять регіонів центральної та південної Португалії перебували в стані максимальної пожежної тривоги через суху погоду та вітер.

У 2017 році в цьому районі сталася наймасштабніша пожежа в історії Португалії, в якій загинули близько 100 осіб.

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