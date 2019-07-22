Число пострадавших от лесных пожаров в Португалии выросло до 31

Более 1000 пожарных в понедельник задействованы в тушении лесных пожаров в Португалии, которые продолжаются третий день, количество пострадавших возросло до 31 человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Около 90% площади пожара в районе Каштелу-Бранкуна северо-востоку от Лиссабона было взято под контроль при более прохладных ночных температурах.

Но власти заявили об ожидании повышения температуры и увеличении скорости ветра во второй половине дня.

Всего в результате пожаров, которые длятся уже третий день, пострадал 31 человек.

Португальское агентство гражданской защиты заявило, что для борьбы с огнем были развернуты 321 автомобиль и восемь самолетов для сброса воды.

Полиция начала расследование в отношении возможного преднамеренного поджога.

Напомним, пожары вспыхнули в субботу в районе Каштелу-Бранку, в 200 км к северо-востоку от столицы Лиссабона.

В воскресенье пять регионов центральной и южной Португалии находились в состоянии максимальной пожарной тревоги из-за сухой погоды и ветра.

В 2017 году в этом районе произошел самый масштабный пожар в истории Португалии, в котором погибли около 100 человек.