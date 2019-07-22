Обрання прем'єра Британії: один з міністрів подав у відставку

Британський державний міністр з питань Європи та Америки Алан Дункан подав у відставку на знак протесту проти можливої ​​перемоги Бориса Джонсона в голосуванні за нового лідера Консервативної партії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

У листі про відставку сер Алан описав Brexit як "темну хмару".

Ще двоє міністрів вже заявили, що підуть у відставку в разі перемоги Джонсона, тому що не згодні на "жорсткий" Brexit.

У своєму листі про відставку Терези Мей Дункан сказав, що її уряд "трагічно" переважає "темну хмару Brexit" - що, за його словами, не дало Великій Британії стати "домінуючою інтелектуальною і політичною силою" у світі.

Він похвалив Мей за її "бездоганну гідність і непорушне почуття обов'язку", додавши, що вона "заслуговує кращого", ніж на те, щоб її час на посаді "закінчився" за таких обставин.

У Великій Британії в понеділок завершується голосування членів Консервативної партії за нового лідера, який також стане наступним прем'єр-міністром.