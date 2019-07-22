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В Британии завершилось голосование за нового премьера

Понедельник, 22 июля 2019, 19:22

В понедельник вечером в Британии завершилось голосование членов Консервативной партии за нового лидера, который также станет следующим премьер-министром.

Об этом сообщает "Европейская правда".

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Члены Консервативной партии должны были проголосовать за одного из двух кандидатов до 19:00 понедельника по киевскому времени. На должность претендуют бывший мэр Лондона и экс-министр иностранных дел Борис Джонсон и действующий глава МИД Джереми Хант.

Результат голосования объявят во вторник. Победитель немедленно станет новым лидером консерваторов. В среду его назначат новым премьер-министром Великобритании.

Опросы прогнозируют победу Борису Джонсону с результатом 73% голосов. Он пообещал вывести Британию из Европейского Союза 31 октября с соглашением или без него.

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