В Британии завершилось голосование за нового премьера
В понедельник вечером в Британии завершилось голосование членов Консервативной партии за нового лидера, который также станет следующим премьер-министром.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Члены Консервативной партии должны были проголосовать за одного из двух кандидатов до 19:00 понедельника по киевскому времени. На должность претендуют бывший мэр Лондона и экс-министр иностранных дел Борис Джонсон и действующий глава МИД Джереми Хант.
Результат голосования объявят во вторник. Победитель немедленно станет новым лидером консерваторов. В среду его назначат новым премьер-министром Великобритании.
Опросы прогнозируют победу Борису Джонсону с результатом 73% голосов. Он пообещал вывести Британию из Европейского Союза 31 октября с соглашением или без него.