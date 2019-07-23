У Британії у вівторок назвуть нового прем’єр-міністра

У Великій Британії сьогодні назвуть ім'я нового лідера правлячої Консервативної партії, який стане наступним прем'єр-міністром країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

На посаду претендують колишній мер і ексміністр закордонних справ Борис Джонсон і чинний глава МЗС Джеремі Хант. Голосування за кандидатів проходило серед 160 тисяч членів Консервативної партії, які голосували протягом місяця.

Голосування завершилося в понеділок увечері. Результати оголосять у Лондоні у вівторок о 13:40 за київським часом.

З великою ймовірністю новим прем'єром стане Джонсон, останні опитування показували, що він набере близько 70% голосів.

Переможець офіційно вступить на посаду прем'єр-міністра в середу вдень, змінивши на цій посаді Терезу Мей, яка пішла у відставку через те, що не змогла змусити парламент ратифікувати угоду по Brexit.

Джонсон пішов у відставку з поста міністра закордонних справ рік тому через незгоду із стратегією Мей щодо Brexit. Він неодноразово обіцяв вивести Британію з ЄС 31 жовтня з угодою або без неї.

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