В Британии во вторник назовут нового премьер-министра

В Великобритании сегодня назовут имя нового лидера правящей Консервативной партии, который станет следующим премьер-министром страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

На должность претендуют бывший мэр Лондона и экс-министр иностранных дел Борис Джонсон и действующий глава МИД Джереми Хант. Голосование за кандидатов проходило среди 160 тысяч членов завершилось Консервативной партии, которые голосовали в течение месяца.

Голосование завершилось в понедельник вечером. Результаты объявят в Лондоне во вторник в 13:40 по киевскому времени.

С большой вероятностью новым премьером станет Джонсон, последние опросы показывали, что он наберет около 70% голосов.

Победитель официально вступит в должность премьер-министра в среду днем, сменив на этом посту Терезу Мэй, которая ушла в отставку из-за того, что она не смогла заставить парламент ратифицировать соглашение по Brexit.

Джонсон, бывший мэр Лондона, ушел в отставку с поста министра иностранных дел год назад из-за планов Мэй по Brexit. Он неоднократно обещал вывести Британию из ЕС 31 октября с соглашением или без него.

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