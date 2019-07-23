Винищувачі Південної Кореї зробили 360 пострілів у бік російського літака

Південнокорейські винищувачі зробили 360 попереджувальних пострілів після того, як російський військовий літак порушив повітряний простір Південної Кореї.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Три російських військових літаки - два бомбардувальники Ту-95 і один літак раннього попередження і контролю A- 50 - спочатку ввійшли в зону ідентифікації ППО Південної Кореї біля її східного узбережжя, перш ніж A-50 увійшов у повітряний простір країни, повідомило Міністерство оборони Південної Кореї.

Південнокорейські винищувачі піднялися в небо на перехоплення і випустили 10 ракет та зробили 80 попереджувальних пострілів з кулеметів.

Російський розвідувальний літак спочатку залишив район, але потім повернувся і знову порушив повітряний простір Південної Кореї. Через це південнокорейські винищувачі випустили 10 ракет і зробили 280 пострілів з кулеметів. Вогню у відповідь російський літак не відкривав.

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За словами південнокорейських офіційних осіб, російський військовий літак вперше порушив повітряний простір Південної Кореї.

У 1983 році радянський винищувач випустив ракету "повітря-повітря" по південнокорейському пасажирському літаку, який увійшов у радянський повітряний простір, знищивши всіх 269 людей на борту. Відносини між Сеулом і Москвою поступово поліпшилися, вони встановили дипломатичні відносини в 1990 році, за рік до розпаду Радянського Союзу.

Повітряний простір, що його російський військовий літак порушив у вівторок, знаходиться над групою південнокорейських островів приблизно на півдорозі між Південною Кореєю і Японією, що є джерелом територіальних суперечок між країною. Росія не є стороною в цих суперечках.

Три російських літаки увійшли в зону ідентифікації ППО Південної Кореї з двома китайськими бомбардувальниками. Однак невідомо, чи навмисно дві країни зробили це.

Міністерство оборони Південної Кореї заявило, що планує викликати співробітників посольства Росії і Китаю пізніше у вівторок для заявлення офіційних протестів.