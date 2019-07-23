Истребители Южной Кореи сделали 360 выстрелов в сторону российского самолета

Южнокорейские истребители сделали 360 предупредительных выстрелов после того, как российский военный самолет нарушил воздушное пространство Южной Кореи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Три российских военных самолета - два бомбардировщика Ту-95 и один самолет раннего предупреждения и контроля A-50 - сначала вошли в зону идентификации ПВО Южной Кореи у ее восточного побережья, прежде чем A-50 вошел в воздушное пространство страны, сообщило Министерство обороны Южной Кореи.

Южнокорейские истребители поднялись в небо на перехват, выпустили 10 ракет и сделали 80 предупредительных выстрелов из пулеметов.

Российский разведывательный самолет сначала покинул район, но потом вернулся и снова нарушил воздушное пространство Южной Кореи. Поэтому южнокорейские истребители выпустили 10 ракет и сделали 280 выстрелов из пулеметов. Ответного огня российский самолет не открывал.

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По словам южнокорейских официальных лиц, российский военный самолет впервые нарушил воздушное пространство Южной Кореи.

В 1983 году советский истребитель выпустил ракету "воздух-воздух" по южнокорейскому пассажирскому самолету, который вошел в советское воздушное пространство, что привело к гибели всех 269 человек на борту. Отношения между Сеулом и Москвой постепенно улучшились, они установили дипломатические отношения в 1990 году, за год до распада Советского Союза.

Воздушное пространство, которое российский военный самолет нарушил во вторник, находится над группой южнокорейских островов примерно на полпути между Южной Кореей и Японией, которые служат источником территориальных споров между страной. Россия не является стороной в этих спорах.

Три российских самолета вошли в зону идентификации ПВО Южной Кореи с двумя китайскими бомбардировщиками. Однако неизвестно, намеренно ли две страны сделали это.

Министерство обороны Южной Кореи заявило, что планирует вызвать сотрудников посольства России и Китая позже во вторник для заявления официальных протестов.