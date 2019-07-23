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Терористи атакували базу під контролем військових Естонії, поранені п'ятеро естонців

Вівторок, 23 липня 2019, 13:20

Замінована машина, в якій перебували терористи-самогубці, вибухнула біля воріт французької військової бази в Гао на північному сході Малі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

На базі служать військові з Малі, Франції та Естонії. В результаті теракту, крім малійців і французів, постраждали п'ятеро естонських військовослужбовців.

Постраждалим на місці надали першу допомогу, поранення не є небезпечними для життя, кажуть у Генштабі Сил оборони Естонії.

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Міністри оборони Естонії і Франції Юрі Луйк і Флоранс Парлі обговорили у вівторок вранці по телефону напад на військову базу і тісну співпраця двох країн у протидії різним загрозам.

"Ми пишаємося естонськими військовими, які захищають в Малі безпеку Європи. У наших інтересах боротися з погрозами разом з союзниками, розуміючи потреби один одного і зміцнюючи союзницькі відносини", - сказав Луйк.

Парлі подякувала естонським військовим за "зразкові дії" і також побажала їм швидкого одужання. Вона підкреслила, що Франція високо цінує естонських військових, які професійно діяли в момент нападу.

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Очолювана Францією місія "Бархан" заснована в квітні 2013 року для підтримки політичного процесу, підтримки стабільності, боротьби з ісламістами і захисту цивільного населення в Малі, Мавританії, Буркіна-Фасо, Чаді та Нігерії. Естонія приєдналася до місії з літа 2018 року, коли Рійгікогу схвалив надсилання до африканської країни до 50 військових.

На військовій базі в Гао з початку квітня служить піхотний взвод Сил оборони Естонії Estpla-30. У складі естонського контингенту близько 50 осіб.

Напередодні стало відомо, що Україна вперше надіслала місію миротворців в африканську Республіку Малі. У складі багатопрофільної інтегрованої Місії ООН буде поки п'ять українських фахівців.

У Малі з 2012 року йде війна між сепаратистами, ісламістськими бойовиками і французьким контингентом, який виступає на стороні уряду країни. Зараз в Малі близько 12 тисяч миротворців ООН.

Франція з 2017 року прямо бере участь в забезпеченні безпеки Естонії, надавши роту своїх військових для розміщеного в Естонії батальйону НАТО.

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Естонія Африка тероризм
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