Террористы атаковали базу под контролем военных Эстонии, ранены пятеро эстонцев
Заминированная машина, в которой находились террористы-самоубийцы, взорвалась у ворот французской военной базы в Гао на северо-востоке Мали.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.
На базе служат военные из Мали, Франции и Эстонии. В результате теракта, помимо малийцев и французов, пострадали пять эстонских военнослужащих.
Пострадавшим на месте оказали первую помощь, ранения не опасны для жизни, говорят в Генштабе Сил обороны Эстонии.
Министры обороны Эстонии и Франции Юри Луйк и Флоранс Парли обсудили во вторник утром по телефону нападение на военную базу и тесное сотрудничество двух стран в противодействии различным угрозам.
"Мы гордимся эстонскими военными, которые защищают в Мали безопасность Европы. В наших интересах – бороться с угрозами вместе с союзниками, понимая потребности друг друга и укрепляя союзнические отношения", - сказал Луйк.
#Mali #Gao #Kamikase #Explosion explosion dans le camp Barkhane à Gao pas des détails pour le moment. pic.twitter.com/xkHJBHWVD2— Souleymane Ag Anara (@ag_anara) July 22, 2019
Парли поблагодарила эстонских военных за "образцовые действия" и пожелала им скорейшего выздоровления. Она подчеркнула, что Франция высоко ценит эстонских военных, профессионально действовавших в момент нападения.
Возглавляемая Францией миссия "Бархан" основана в апреле 2013 года для поддержки политического процесса, поддержания стабильности, борьбы с исламистами и защиты гражданского населения в Мали, Мавритании, Буркина-Фасо, Чаде и Нигерии. Эстония присоединилась к миссии с лета 2018 года, когда Рийгикогу одобрил отправку в африканскую страну до 50 военных.
На военной базе в Гао с начала апреля служит пехотный взвод Сил обороны Эстонии Estpla-30. В составе эстонского контингента около 50 человек.
Накануне стало известно, что Украина впервые направила миссию миротворцев в африканскую Республику Мали. В составе многопрофильной интегрированной Миссии ООН будет пока пять украинских специалистов.
В Мали с 2012 года идет война между сепаратистами, исламистскими боевиками и французским контингентом, который выступает на стороне правительства страны. Сейчас в Мали около 12 тысяч миротворцев ООН.
Франция с 2017 года прямо участвует в обеспечении безопасности Эстонии, предоставив роту своих военных для размещенного в Эстонии батальйона НАТО.