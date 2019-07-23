Террористы атаковали базу под контролем военных Эстонии, ранены пятеро эстонцев

Заминированная машина, в которой находились террористы-самоубийцы, взорвалась у ворот французской военной базы в Гао на северо-востоке Мали.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

На базе служат военные из Мали, Франции и Эстонии. В результате теракта, помимо малийцев и французов, пострадали пять эстонских военнослужащих.

Пострадавшим на месте оказали первую помощь, ранения не опасны для жизни, говорят в Генштабе Сил обороны Эстонии.

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Министры обороны Эстонии и Франции Юри Луйк и Флоранс Парли обсудили во вторник утром по телефону нападение на военную базу и тесное сотрудничество двух стран в противодействии различным угрозам.

"Мы гордимся эстонскими военными, которые защищают в Мали безопасность Европы. В наших интересах – бороться с угрозами вместе с союзниками, понимая потребности друг друга и укрепляя союзнические отношения", - сказал Луйк.

Парли поблагодарила эстонских военных за "образцовые действия" и пожелала им скорейшего выздоровления. Она подчеркнула, что Франция высоко ценит эстонских военных, профессионально действовавших в момент нападения.

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Возглавляемая Францией миссия "Бархан" основана в апреле 2013 года для поддержки политического процесса, поддержания стабильности, борьбы с исламистами и защиты гражданского населения в Мали, Мавритании, Буркина-Фасо, Чаде и Нигерии. Эстония присоединилась к миссии с лета 2018 года, когда Рийгикогу одобрил отправку в африканскую страну до 50 военных.

На военной базе в Гао с начала апреля служит пехотный взвод Сил обороны Эстонии Estpla-30. В составе эстонского контингента около 50 человек.

Накануне стало известно, что Украина впервые направила миссию миротворцев в африканскую Республику Мали. В составе многопрофильной интегрированной Миссии ООН будет пока пять украинских специалистов.

В Мали с 2012 года идет война между сепаратистами, исламистскими боевиками и французским контингентом, который выступает на стороне правительства страны. Сейчас в Мали около 12 тысяч миротворцев ООН.

Франция с 2017 года прямо участвует в обеспечении безопасности Эстонии, предоставив роту своих военных для размещенного в Эстонии батальйона НАТО.