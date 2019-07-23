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У МЗС помітили, що генсек Ради Європи поставив під сумнів суверенітет України

Вівторок, 23 липня 2019, 13:39

Заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця розкритикував генсека Ради Європи Турбйорна Ягланда, який написав у Twitter, що Україна все ще "на шляху до суверенітету".

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кислиця написав на своїй сторінці у Facebook.

"У світі Ягланда Україна не є суверенною країною. І тільки не кажіть мені, що це він "обмолвился". – написав Кислиця.

Ягланд написав про "шлях до суверенітету" у дописі в Twitter, в якому він привітав з перемогою на виборах до парламенту президента Володимира Зеленського і партію "Слуга народу".

"Генеральний секретар - це не стажер, це найвища посадова особа, найнята керувати секретаріатом міжнародної організації, членом якої є вже більше двох десятків років суверенна і незалежна Україна, навіть якщо російські співробітники секретаріату вважають, що Україна - це "недострана", - додав Кислиця.

Він також опублікував подібний допис у своєму акаунті в Twitter англійської мовою, тегнувши сторінку Ради Європи.

Раніше партію Зеленського з перемогою привітав і Євросоюз, заявивши, що нова влада відтепер взяла на себе відповідальність за те, що відбувається в Україні.

У Брюсселі також вказали на ряд першочергових напрямків реформ: підтримка верховенства права, боротьба з корупцією, енергетика і забезпечення макроекономічної стабільності.

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Рада Європи
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