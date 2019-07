У МЗС помітили, що генсек Ради Європи поставив під сумнів суверенітет України

Заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця розкритикував генсека Ради Європи Турбйорна Ягланда, який написав у Twitter, що Україна все ще "на шляху до суверенітету".

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кислиця написав на своїй сторінці у Facebook.

"У світі Ягланда Україна не є суверенною країною. І тільки не кажіть мені, що це він "обмолвился". – написав Кислиця.

Ягланд написав про "шлях до суверенітету" у дописі в Twitter, в якому він привітав з перемогою на виборах до парламенту президента Володимира Зеленського і партію "Слуга народу".

"Генеральний секретар - це не стажер, це найвища посадова особа, найнята керувати секретаріатом міжнародної організації, членом якої є вже більше двох десятків років суверенна і незалежна Україна, навіть якщо російські співробітники секретаріату вважають, що Україна - це "недострана", - додав Кислиця.

Він також опублікував подібний допис у своєму акаунті в Twitter англійської мовою, тегнувши сторінку Ради Європи.

"Way forward to a sovereign Ukrainian state"? Some Ru apprentice at SG's office just poked fun at his own tendency to utter bloopers because @coe they most certainly know that Ukraine is the sovereign state. Hope it's a blooper & not an intentional insult https://t.co/F29BmEHxd0