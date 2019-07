В МИД заметили, что генсек Совета Европы поставил под сомнение суверенитет Украины

Заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица раскритиковал генсека Совета Европы Турбйорна Ягланда, который написал в Twitter, что Украина все еще "на пути к суверенитету".

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кислица написал на своей странице в Facebook.

"В мире Ягланда Украина не является суверенной страной. И только не говорите мне, что это он "оговорился", - написал Кислица.

Ягланд написал о "пути к суверенитету" в посте в Twitter, в котором он поздравил с победой на выборах в парламент президента Владимира Зеленского и партию "Слуга народа".

"Генеральный секретарь - это не стажер, это высшее должностное лицо, нанятое управлять секретариатом международной организации, членом которой является уже более двух десятков лет суверенное и независимое Украины, даже если российские сотрудники секретариата считают, что Украина – это "недострана", - добавил Кислица.

Он также опубликовал подобное сообщение в своем аккаунте в Twitter на английском, тегнув страницу Совета Европы.

"Way forward to a sovereign Ukrainian state"? Some Ru apprentice at SG's office just poked fun at his own tendency to utter bloopers because @coe they most certainly know that Ukraine is the sovereign state. Hope it's a blooper & not an intentional insult https://t.co/F29BmEHxd0