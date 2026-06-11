Туск у Сеймі застеріг від ксенофобських настроїв щодо українців

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у середу звинуватив опозиційних політиків у розпалюванні антиукраїнських настроїв та ксенофобії, попередивши, що риторика, спрямована проти людей на підставі їхнього походження, раси чи кольору шкіри, зрештою може зашкодити тим, хто її поширює.

Про це, як пише "Європейська правда", Туск заявив під час виступу у парламенті, його слова наводить Polskie Radio.

Туск засудив нещодавні коментарі опозиційних депутатів, які критикували присутність українців у державних органах влади та ставили під сумнів роль посадовців українського походження в уряді.

"Якщо походження, раса чи колір шкіри почнуть визначати місце людини в суспільному житті, то й ви станете жертвами цієї хвилі, якщо її не зупинити", – сказав Туск опозиційним депутатам.

Ці зауваження пролунали на наступний день після того, як опозиційні політики розкритикували заступника міністра освіти Анджея Шептицького за коментарі, в яких він порівняв членів Української повстанської армії з польськими борцями антикомуністичного опору післявоєнного періоду.

Під час парламентських дебатів у середу Пшемислав Чарнек, кандидат від партії "Право і справедливість" на посаду прем'єр-міністра на наступних виборах, звинуватив уряд у зраді інтересів Польщі та зажадав пояснень, чому "українці, які ображають поляків", залишаються в уряді.

Правий депутат Януш Ковальський оголосив про плани розслідувати те, що він назвав "українізацією" державної адміністрації Польщі.

Туск зазначив, що така риторика віддзеркалює небезпечні тенденції, які неодноразово призводили до трагедій у європейській історії.

"Я говорю про своєрідне полювання на відьом. Ми були свідками таких полювань на відьом у Європі багато разів протягом останніх 150 років. Зазвичай вони закінчувалися катастрофою", – сказав Туск.

Прем'єр-міністр також згадав про висловлювання, зроблені минулого року націоналістичним активістом Робертом Банкевичем, який закликав "викорінити бур'яни з польської землі", стверджуючи, що дедалі ворожіша риторика щодо українців є частиною ширшої та тривожної тенденції.

На думку Туска, провокаційні заяви політичних лідерів підсилюють суспільну ворожість до людей з іншим походженням та поглядами. Він стверджував, що історично сила Польщі походила з її різноманітності, і застеріг від визначення патріотизму через етнічну чистоту.

"Як історик, я не можу не згадати, що серед постатей, які сформували польську історію, були такі люди, як Коперник, Шопен, Костюшко та Пілсудський", – сказав Туск, маючи на увазі видатних поляків з різноманітним сімейним походженням.

Прем'єр-міністр навів як приклади національної єдності, що зміцнили міжнародний авторитет і безпеку Польщі, підйом руху "Солідарність" у 1980-х роках та реакцію суспільства на повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

"Коли Польща проявила солідарність, вона показала найкраще, що може бути в політиці. Поляки, які не налаштовуються один проти одного і не шукають етнічних ворогів, зміцнюють силу країни", – сказав Туск.

Він закликав опозиційних депутатів відмовитися від риторики, що сіє розбрат, доки вона не набула ще більшого розмаху. "Найгірші катастрофи починалися зі слів, потім йшли інциденти, а потім – хвилі ненависті. Ще є час зупинитися", – сказав Туск.

Нагадаємо, очільник МЗС Радослав Сікорський став на захист Шептицького після заяв Пшемислава Чарнека.

В МЗС України подякували польським політикам, які виступили на захист Шептицького, котрий накликав на себе шквал критики поясненням того, чому українці позитивно сприймають УПА.

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