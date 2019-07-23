У "ЄС" проти об‘єднання комітету євроінтеграції з комітетом закордонних справ

Представниці партії "Європейська солідарність" звернулися до всіх майбутніх фракцій парламенту із закликом ухвалити зміни до регламенту й посилити функції комітету з питань європейської інтеграції.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ми, Марія Іонова, Іванна Климпуш-Цинцадзе, Ірина Фріз, офіційно звертаємося до всіх фракцій із закликом прийняти зміни до регламенту і посилити функції комітету євроінтеграції", - написала у своєму Facebook заступниця голови Верховної ради Ірина Геращенко.

Вона зазначила, що відповідний законопроєкт "давно чекає свого рішення в ВР, і ми його перереєструємо в перші хвилини роботи Ради 9-го скликання".

"Вважаємо хибними і стратегічно помилковими заяви деяких керівників партії влади щодо об‘єднання комітету євроінтеграції з комітетом закордонних справ. Це свідчить про повне нерозуміння процесів євроінтеграції, яка давно вийшла за межі зовнішньої політики і після ратифікації Угоди про асоціацію з ЄС стала частиною внутрішньої політики", - зазначила політик.



"Ми вважаємо, що всі законопроєкти мають проходити експертизу уряду і комітету євроінтеграції на предмет відповідності норм європейського права. Цей шлях пройшли всі країни Східної Європи, де парламентські комітети євроінтеграції відігравали ключову роль в зміні і адаптації законодавства, задля вступу країн в ЄС", - додала вона.

Нагадаємо, два тижні тому від голови партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова пролунала заява щодо потреби об’єднання комітетів у закордонних справах та з питань європейської інтеграції.

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