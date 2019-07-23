В "ЕС" против объединения комитета евроинтеграции с комитетом иностранных дел

Представительницы партии "Европейская солидарность" обратились ко всем будущим фракциям парламента с призывом принять изменения в регламент и усилить функции комитета по вопросам европейской интеграции.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы, Мария Ионова, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Ирина Фриз, официально обращаемся ко всем фракциям с призывом принять изменения в регламент и усилить функции комитета евроинтеграции", - написала в своем Facebook заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко.

Она отметила, что соответствующий законопроект "давно ждет своего решения в ВР, и мы его перерегистрируем в первые минуты работы Рады IX созыва".

"Считаем ложными и стратегически ошибочными заявления некоторых руководителей партии власти по объединению комитета евроинтеграции с комитетом иностранных дел. Это свидетельствует о полном непонимании процессов евроинтеграции, которая давно вышла за пределы внешней политики и после ратификации Соглашения об ассоциации с ЕС стала частью внутренней политики", - отметила политик.

"Мы считаем, что все законопроекты должны проходить экспертизу правительства и комитета евроинтеграции на предмет соответствия нормам европейского права. Этот путь прошли все страны Восточной Европы, где парламентские комитеты по евроинтеграции играли ключевую роль в изменении и адаптации законодательства для вступления этих стран в ЕС", - добавила она.

Напомним, две недели назад от председателя партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова прозвучало заявление о необходимости объединения комитетов по иностранным делам и по вопросам европейской интеграции.

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