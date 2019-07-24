Новий прем'єр Британії у середу почне формування уряду
Борис Джонсон в середу почне процес формування свого уряду, після того, як він офіційно змінить Терезу Мей на посаді прем'єр-міністра.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.
Новий лідер консерваторів вступить на посаду в середу вдень після аудієнції у королеви в Букінгемському палаці.
Очікується, що після в'їзду на Даунінг-стріт він оголосить імена старших міністрів в уряді, включаючи канцлера казначейства і міністра внутрішніх справ.
Джерела, близькі до Джонсона, кажуть, що його команда буде відображати "сучасну Великобританію". Очікується, що він скористається цією можливістю, щоб збільшити кількість жінок на посадах в уряді і підвищити представленість етнічних меншин.
Джонсон вперше виступить перед нацією за межами Даунінг-стріт приблизно о 18:00 за Києвом після прийняття пропозиції королеви сформувати уряд.
Це станеться після того, як Тереза Мей офіційно подасть у відставку з поста прем'єр-міністра в Букінгемському палаці.
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