Новий прем'єр Британії у середу почне формування уряду

Борис Джонсон в середу почне процес формування свого уряду, після того, як він офіційно змінить Терезу Мей на посаді прем'єр-міністра.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Новий лідер консерваторів вступить на посаду в середу вдень після аудієнції у королеви в Букінгемському палаці.

Очікується, що після в'їзду на Даунінг-стріт він оголосить імена старших міністрів в уряді, включаючи канцлера казначейства і міністра внутрішніх справ.

Джерела, близькі до Джонсона, кажуть, що його команда буде відображати "сучасну Великобританію". Очікується, що він скористається цією можливістю, щоб збільшити кількість жінок на посадах в уряді і підвищити представленість етнічних меншин.

Читайте також United Kingston: над Іванкою Трамп кепкують через привітання Джонсона

Джонсон вперше виступить перед нацією за межами Даунінг-стріт приблизно о 18:00 за Києвом після прийняття пропозиції королеви сформувати уряд.

Це станеться після того, як Тереза ​​Мей офіційно подасть у відставку з поста прем'єр-міністра в Букінгемському палаці.

Читайте також: "Дикий Brexit та підтримка України: чого чекати від Бориса Джонсона на чолі уряду Британії".