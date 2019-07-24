Новый премьер Британии в среду начнет формирование правительства

Борис Джонсон в среду начнет процесс формирования своего правительства, после того как он официально сменит Терезу Мэй на посту премьер-министра.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Новый лидер консерваторов вступит в должность в среду днем после аудиенции у королевы в Букингемском дворце.

Ожидается, что после въезда на Даунинг-стрит он объявит о старших должностях в кабинете министров, включая канцлера казначейства и министра внутренних дел.

Источники, близкие к Джонсону, говорят, что его команда будет отражать "современную Великобританию". Ожидается, что он воспользуется этой возможностью, чтобы увеличить количество женщин на должностях в правительстве и повысить представленность этнических меньшинств.

Джонсон впервые выступит перед нацией за пределами Даунинг-стрит примерно в 18:00 по Киеву после принятия предложения королевы сформировать правительство.

Это произойдет после того, как Тереза Мэй официально подаст в отставку с поста премьер-министра в Букингемском дворце.

Читайте также: "Дикий Brexit и поддержка Украины: чего ждать от Бориса Джонсона во главе правительства Британии".