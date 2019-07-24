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Турция пригрозила отменить соглашение с ЕС о реадмиссии мигрантов

Среда, 24 июля 2019, 10:59

Турция отменит соглашение о реадмиссии мигрантов с Европейским Союзом до тех пор, пока блок не выполнит свое обещание о безвизовом режиме для турецких граждан.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

"Мы не будем ждать в дверях ЕС. Соглашение о реадмиссии и соглашение о безвизовом режиме будут введены в действие одновременно", - заявил Чавушоглу.

В 2013 году Анкара согласилась принять обратно мигрантов, нелегально отправившихся в ЕС, в обмен на обещание безвизового режима.

Однако пока ЕС не видит прогресса в выполнении Турцией требований, необходимых для отмены виз.

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Турция визы
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