Турция пригрозила отменить соглашение с ЕС о реадмиссии мигрантов

Турция отменит соглашение о реадмиссии мигрантов с Европейским Союзом до тех пор, пока блок не выполнит свое обещание о безвизовом режиме для турецких граждан.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

"Мы не будем ждать в дверях ЕС. Соглашение о реадмиссии и соглашение о безвизовом режиме будут введены в действие одновременно", - заявил Чавушоглу.

В 2013 году Анкара согласилась принять обратно мигрантов, нелегально отправившихся в ЕС, в обмен на обещание безвизового режима.

Однако пока ЕС не видит прогресса в выполнении Турцией требований, необходимых для отмены виз.