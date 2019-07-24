Екстремальна спека у Франції: влада повідомила про 5 загиблих

Французька влада повідомила про 5 ймовірних жертв аномальної спеки в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

За даними французької влади, п'ять смертей, а також 27 випадків вкрай важкого стану здоров'я у громадян та 371 випадок надання допомоги з відносною терміновістю, коли відсутня безпосередня загроза життю, можуть бути пов'язані з високою температурою повітря.

Тепер слідству належить встановити точні причини і підтвердити припущення.

Як повідомлялося, до Західної Європи прийшла друга теплова хвиля цього літа, у деяких країнах стовпчики термометрів піднялися вище +40 градусів за Цельсієм.

Перший епізод спекотної погоди спостерігався у Франції в кінці червня, тоді стовпчик термометра в ряді регіонів країни також піднімався вище 40 градусів, в кількох департаментах був оголошений червоний (найвищий) рівень погодної небезпеки. Були побиті температурні рекорди.