Экстремальная жара во Франции: власти сообщили о 5 погибших

Французские власти сообщили о пяти возможных жертвах аномальной жары в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

По данным французских властей, пять смертей, а также 27 случаев крайне тяжелого состояния здоровья граждан и 371 случай оказания помощи с относительной срочностью, когда отсутствует непосредственная угроза жизни, могут быть связаны с высокой температурой воздуха.

Теперь следствию предстоит установить точные причины и подтвердить предположения.

Как сообщалось, в Западную Европу пришла вторая тепловая волна за это лето, в некоторых странах столбики термометров поднялись выше 40 градусов по Цельсию.

Первый эпизод жаркой погоды наблюдался во Франции в конце июня, тогда столбик термометра в ряде регионов страны также поднимался выше 40 градусов, в нескольких департаментах был объявлен красный (самый высокий) уровень погодной опасности. Были побиты температурные рекорды.