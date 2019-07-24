Віцепрем’єрка пояснила потребу нового органу з координації євроінтеграції

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе вважає за доцільне створення центрального органу виконавчої влади, який координував би роботу між різними відомствами у питаннях європейської та євроатлантичної інтеграції.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це віцепрем’єрка заявила в Києві на презентації звіту за час роботи в уряді.

"У тому законопроекті, над яким ми працювали з народними депутатами і урядовим офісом, ми пропонували створити центральний орган виконавчої влади. Тобто це не обов'язково мало бути міністерство, але мав би бути ЦОВ, який би мав можливість координувати роботу між різними відомствами, мати серйозну експертну спроможність у кожному секторі, мати можливість забезпечувати принаймні верифіакцію перекладів актів європейського права, які нам доводиться зараз перекладати за допомогою зовнішніх експертів і європейських проектів, таких як Association 4 you", - сказала вона.

"Але ми їх потім верифіковуємо через урядовий офіс і засідання урядового комітету з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Всі ці речі мають бути кимось виконувані", - пояснила віцепрем’єрка.

На її погляд, європейська інтеграція "не є зовнішньою політикою", бо ключова робота відбувається всередині країни.

Климпуш-Цинцадзе також виступила проти ідей об‘єднання у Верховній раді комітету з євроінтеграції з комітетом у закордонних справах, а також скорочення посади віцепрем'єра з євроінтеграції.

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