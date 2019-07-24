Вице-премьер объяснила необходимость нового органа по координации евроинтеграции

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе считает целесообразным создание центрального органа исполнительной власти, который координировал бы работу между различными ведомствами в вопросах европейской и евроатлантической интеграции.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом вице-премьер заявила в Киеве на презентации отчета за время работы в правительстве.

"В том законопроекте, над которым мы работали с народными депутатами и правительственным офисом, мы предлагали создать центральный орган исполнительной власти. То есть это не обязательно должно быть министерство, но должен быть ЦОВ, который бы имел возможность координировать работу между различными ведомствами, иметь серьезную экспертную способность в каждом секторе, иметь возможность обеспечивать по крайней мере верифиакцию переводов актов европейского права, которые нам приходится сейчас переводить с помощью внешних экспертов и европейских проектов, таких как Association 4 you", - сказала она.

"Но мы их потом верифицируем через правительственный офис и заседание правительственного комитета по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Все эти вещи должны кем-то выполняться", - пояснила вице-премьер.

На ее взгляд, европейская интеграция "не является внешней политикой", потому что ключевая работа происходит внутри страны.

Климпуш-Цинцадзе также выступила против идей объединения в Верховной раде комитета по евроинтеграции с комитетом по иностранным делам, а также сокращения должности вице-премьера по евроинтеграции.