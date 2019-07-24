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Молдовським перевізникам скасували обмеження терміну перебування в Україні

Середа, 24 липня 2019, 14:59

Молдовські перевізники з 23 липня можуть перебувати на території України 180 днів протягом півроку, тобто їх перебування не обмежене термінами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ і європейської інтеграції Молдови.

Відомство повідомило про набуття чинності протоколу про міжнародне автомобільне сполучення, який уряди Молдови і України підписали в жовтні 2018 року.

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Згідно з документом, молдовські вантажоперевізники і перевізники пасажирів зможуть перебувати на території сусідньої країни 180 днів протягом півроку.

Раніше цей термін не перевищував 90 днів.

Зазначимо, 9 липня Національне агентство з безпеки харчових продуктів Молдови попередило про численну кількість спалахів вірусу африканської чуми свиней в Румунії та Україні, в зв'язку з чим в країну заборонили ввозити продукти зі свинини.

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