Україна посилила кордон з РФ і Молдовою комплексами ядерного контролю

Українa 23 липня встановила на пункті пропуску "Старокозаче" на кордоні з Молдовою комплекси радіоактивного і ядерного контролю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Сучасні високоефективні комплекси TSA і RAPISCAN встановили на пункті пропуску "Старокозаче" на кордоні з Молдовою, а також на кордоні з Росією - на КПП "Велика Писарівка" і "Миколаївка".

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Іноземна делегація з США, до складу якої увійшли представники Департаменту енергетики США і виробників обладнання, перевірили його перед здачею в експлуатацію.

Американські системи контролю RAPISCAN і TSA визначають наявність заборонених речовин в ручній поклажі і вантажах методом рентгенографії.

Апарати радіаційного контролю зі стійками встановлюють на шляху проходження автомобілів.

Отримане обладнання суттєво підвищить технічні спроможності прикордонних нарядів, зменшить навантаження на особовий склад та дозволить ефективно виявляти та протидіяти незаконному переміщенню небезпечних радіоактивних матеріалів через кордон, кажуть у ДПСУ.

Починаючи з 2005 року стаціонарними комплексами обладнані 74 пункти пропуску, крім того органи Держприкордонслужби отримали 20 систем на базі автомобілів.