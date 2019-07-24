Украина усилила границу с РФ и Молдовой комплексами ядерного контроля

Украина 23 июля установила на пункте пропуска "Староказачье" на границе с Молдовой комплексы радиоактивного и ядерного контроля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Современные высокоэффективные комплексы TSA и RAPISCAN установили на пункте пропуска "Староказачье" на границе с Молдовой, а также на границе с Россией - на КПП "Большая Писаревка" и "Николаевка".

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Иностранная делегация из США, в состав которой вошли представители Департамента энергетики США и производителей оборудования, проверили его перед сдачей в эксплуатацию.

Американские системы контроля RAPISCAN и TSA определяют наличие запрещенных веществ в ручной клади и грузах методом рентгенографии.

Аппараты радиационного контроля со стойками устанавливают на пути следования автомобилей.

Полученное оборудование существенно повысит технические способности пограничных нарядов, уменьшит нагрузку на личный состав и позволит эффективно выявлять и противодействовать незаконному перемещению опасных радиоактивных материалов через границу, говорят в ГПСУ.

Начиная с 2005 года стационарными комплексами оборудованы 74 пункта пропуска, кроме того органы Госпогранслужбы получили 20 систем на базе автомобилей.