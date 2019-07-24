Глава МВД Латвии - критикам: ходил не на Лепса, а на международный фестиваль

Глава МВД Латвии Сандис Гиргенс, реагируя на критику в свой адрес, заявил, что посещал концерт латвийской исполнительницы Лаймы Вайкуле, а не российского певца Григория Лепса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LETA.

За посещение концерта, где, в частности, выступал Лепс, Гиргенса раскритиковал министр юстиции Латвии Янис Борданс.

Он указал, что присутствие Гиргенса на этом концерте унижает Латвию, ведь Лепс связан с криминальными кругами России и находится в "черном списке" в США и Литве.

Борданс выразил недовольство, что российский исполнитель не внесен на территории Латвии в "черный список".

Гиргенс сказал, что у него нет правовых оснований вносить Лепса в "черный список". Для этого нужен сигнал со стороны компетентных правоохранительных органов, а ему такой сигнал не поступал.

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Гиргенс добавил, что министр юстиции своим заявлением "обесценил" Вайкуле, которая была организатором этого "международного фестиваля" в Юрмале.

"Напомню, Лайма Вайкуле получила особую благодарность от президента Латвии - за выдающийся вклад в латвийскую и мировую музыку", - сказал Гиргенс.

По его словам, Борданс "обижен" из-за переизбрания Нормунда Межвиетса на пост главы Службы государственной безопасности.

Новая консервативная партия Борданса во время голосования покинула зал заседаний правительства. Причиной тому стало решение голосовать в закрытом режиме, без отчета о проделанной работе со стороны Межвиетса.

Напомним, Литва объявила персоной нон грата российского исполнителя Григория Лепса, которого подозревают в связях с криминалитетом.

Лепс может быть связан с русской мафией - по данным американских источников, он выступал курьером и передавал деньги разным лицам от лидеров одной из группировок. В Украине Лепс уже является персоной нон грата.