Майбутній посол Євросоюзу в Україні засудив порівняння ЄС з СРСР естонським міністром

Віцеканцлер Міністерства закордонних справ Естонії Матті Маазікас звернувся до прем'єр-міністра Юрі Ратас і глави МЗС Урмаса Рейнсалу з питанням, чи не змінився зовнішньополітичний курс Естонії з урахуванням висловлювань міністра внутрішніх справ Марта Хельме.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Член кабінету міністрів Естонії порівнює Європейський союз з Радянським Союзом. Нашим дипломатам все складніше говорити, що політика не змінилася", - написав Маазікас у своєму Twitter, вказавши серед адресатів публікації сторінки Ратаса й Рейнсалу.

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Голова Консервативної народної партії (EKRE) Март Хельме напередодні привітав Бориса Джонсона з обранням прем'єр-міністром, зазначивши в привітанні, що як представник Східної Європи він готовий поділитися з Джонсоном знаннями про те, як відновлювати суверенітет своєї країни. У цій заяві Маазікас побачив порівняння планованого виходу Сполученого Королівства з ЄС з виходом Естонії зі складу СРСР.

Матті Маазікас в серпні очолить дипломатичне представництво Євросоюзу в Україні.

Детальніше про Маазікаса читайте у статті: "Естонець, історик, марафонець: знайомтеся, новий посол Євросоюзу в Україні"