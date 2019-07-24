Будущий посол Евросоюза в Украине осудил сравнения ЕС с СССР эстонским министром
Вице-канцлер Министерства иностранных дел Эстонии Матти Маазикас обратился к премьер-министру Юри Ратасу и главе МИД Урмасу Рейнсалу с вопросом, не изменился ли внешнеполитический курс Эстонии с учетом высказываний министра внутренних дел Марта Хельме.
Об этом сообщает "Европейская правда".
"Член кабинета министров Эстонии сравнивает Европейский союз с Советским Союзом. Нашим дипломатам все сложнее говорить, что политика не изменилась", - написал Маазикас в своем Twitter, указав среди адресатов публикации страницы Ратаса и Рейнсалу.
Председатель Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме накануне поздравил Бориса Джонсона с избранием премьер-министром, отметив в поздравлении, что как представитель Восточной Европы он готов поделиться с Джонсоном знаниями о том, как восстанавливать суверенитет своей страны. В заявлении Маазикас увидел сравнение планируемого выхода Соединенного Королевства из ЕС с выходом Эстонии из состава СССР.
Матти Маазикас в августе возглавит дипломатическое представительство Евросоюза в Украине.
Подробнее о Маазикасе читайте в статье: "Эстонец, историк, марафонец: знакомьтесь, новый посол Евросоюза в Украине".