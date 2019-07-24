Санкції за Крим: у Лаврова відреагували на блокування Латвією російського сайту

Росія очікує, що представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір засудить рішення Латвії заблокувати сайт Baltnews.lv, що належить пропагандистському агентству "Россия сегодня".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС РФ.

"Вбачаємо в цьому кроці очевидне прагнення офіційної Риги зачистити свій інформаційний простір від незалежних і непідконтрольних державі ЗМІ", - заявили у Москві.

Національний реєстратор доменів рішення щодо сайту пояснив вимогою МЗС Латвії, яке вказало, що ресурс порушує рішення Євросоюзу № 269 від 17 березня 2014 року про санкції проти РФ за окупацію Криму.

"Євросоюз, на документи якого посилається латвійська влада, вважає за краще не помічати систематичні порушення свободи вираження думки в країнах-членах від Великої Британії, Франції і Німеччини до, власне, прибалтійських республік", - скаржаться у РФ.

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"Замість цього єврочиновники в менторській манері регулярно повчають інші держави, як потрібно дотримуватися високих стандартів Євросоюзу в частині свободи слова. Очікуємо відповідної осуджувальної реакції на це рішення офіційної Риги з боку профільних міжнародних структур та НУО", - додали у Москві.