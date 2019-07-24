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Спека загрожує кам’яним склепінням Нотр-Даму

Середа, 24 липня 2019, 19:26

Головний архітектор історичних пам'яток Франції занепокоєний, що хвиля спеки, яка охопила Європу, може привести до обвалення кам'яних склепінних стель зруйнованого вогнем собору Нотр-Дам.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.

Десятки датчиків, встановлених навколо пам'ятки XII століття, не показали ніяких ознак можливого руйнування. Але архітектор Філіп Вільньов попри це стурбований.

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Вільньов повідомив журналістам в середу, що кам'яні стіни все ще просякнуті водою, яку розпилювали пожежники під час пожежі 15 квітня.

За його словами, стіни можуть висохнути занадто швидко на тлі рекордних температур, очікуваних в Парижі на цьому тижні. Кладка, за його словами, станом на тепер стабільна, але структура залишається крихкою.

 "Я боюся, що шви або кам'яна кладка у процесі висихання втратять свою зв'язаність... і раптово склепіння обвалиться", - зазначив архітектор.

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Фахівці зараз працюють над стабілізацією структури собору до початку відновлювальних робіт.

Нагадаємо, причиною пожежі в Соборі Паризької Богоматері могло стати коротке замикання у частині будівлі, яка перебувала на реконструкції.

В результаті масштабної пожежі у соборі обвалилися кам’яний шпиль та дах.

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