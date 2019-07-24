Жара грозит каменным сводам Нотр-Дама

Главный архитектор исторических памятников Франции обеспокоен, что волна жары, охватившей Европу, может привести к обрушению каменных сводчатых потолков разрушенного огнем собора Нотр-Дам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.

Десятки датчиков, установленных вокруг памятника XII века, не показали никаких признаков возможного разрушения. Но архитектор Филипп Вильнев несмотря на это обеспокоен.

Вильнев сообщил журналистам в среду, что каменные стены все еще пропитаны водой, которую распилили пожарные во время пожара 15 апреля.

По его словам, стены могут высохнуть слишком быстро на фоне рекордных температур, ожидаемых в Париже на этой неделе. Кладка, по его словам, теперь стабильная, но структура остается хрупкой.

"Я боюсь, что швы или каменная кладка в процессе высыхания потеряют свою связанность... и внезапно свод обвалится", - отметил архитектор.

Читайте также Пожар в Нотр-Даме: рабочие нарушали запрет на курение на месте реставрации

Специалисты сейчас работают над стабилизацией структуры собора до начала восстановительных работ.

Напомним, причиной пожара в Соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание в части здания, которая находилась на реконструкции.

В результате масштабного пожара в соборе обвалились каменный шпиль и крыша.