Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів Словенії, Фінляндії та Німеччини

Президент Володимир Зеленський у середу прийняв вірчі грамоти у послів Словенії Томажа Менціни, Фінляндії Пяйві Лайне та Німеччини Анки Фельдгузен.

Про це проінформували у пресслужбі глави держави, повідомляє "Європейська правда".

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У розмові з послом Словенії Зеленський подякував його країні за послідовну політичну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України та допомогу у сприянні реабілітації понад 400 українських дітей, батьки яких загинули на Донбасі.

Послу Фінляндії Зеленський подякував за підтримку територіальної цілісності та суверенітету, а також вагому гуманітарну й експертну допомогу Гельсінкі. Президент відзначив практичну допомогу з боку Фінляндії у проведенні системних реформ, зокрема у сфері шкільної освіти та енергоефективності.

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Під час зустрічі з новим послом Німеччини розмова зосередилась на обговоренні безпекової ситуації на Донбасі та комплексу подальших заходів з активізації процесу мирного врегулювання.

Було наголошено на важливості продовження міжнародного тиску на РФ для забезпечення виконання нею рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права.